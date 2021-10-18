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Konya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

18.10.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçerişehir Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bir görgü tanığı yangına havai fişeğin neden olduğunu öne sürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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