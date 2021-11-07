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Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli tutuklandı

07.11.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli tutuklandı

Konya'da bir zincir market şubesinde çalışanı silahla tehdit edip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soygunun ardından marketten kaçan zanlının gittiği yöndeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Yaklaşık 20 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.Y'yi (21) evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin suçunu itiraf ettiği, borçları olduğu için soygunu yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde dün zincir market şubesine giren şüpheli, yanındaki silahla kasiyeri tehdit edip kasadaki 2 bin 500 lirayı alarak uzaklaşmıştı.

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