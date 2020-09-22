Konya'da silahlı kavgada aralarında polis memurunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan bazıları hafif yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılınca taraflar burada yeniden karşılaştı. Burada da devam eden tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Hastane polisi ile güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye takviye polis ekibi istendi.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada B.A, H.A, B.A, F.U, S.U. ile kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru H.İ.G. yaralandı.

Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis memuru H.İ.G'nin tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

