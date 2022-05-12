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Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk öldü

12.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde, evlerindeki su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti.

Nakiboğlu Mahallesi Şahbender Sokak'taki evlerinde oynayan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülkerim el-Hac, su dolu kovaya düştü.

Ailesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk, ambulansla Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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