Konya'da sünger fabrikasında yangın çıktı

Konya'da bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz