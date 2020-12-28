Konya'da taksi şoförü, kendisine yol vermediğini ileri süren yaya tarafından bıçaklandı

Konya'da "yol vermeme" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada, taksi sürücüsü bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedirler Mahallesi'ndeki semt pazarı önünde aracıyla seyir halinde olan taksi şoförü Yasin Yavuz (37), kendisine yol vermediğini iddia ettiği ve ismi henüz belirlenemeyen yaya ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü Yavuz, bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yavuz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

