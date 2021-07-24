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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

24.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Halil Geldiç idaresindeki 31 U 3558 plakalı minibüs, Seydişehir-Beyşehir çevre yolunda, Abdullah Onur Yakar'ın kullandığı 42 AIR 332 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Fatma, Emine ve Ayşe Geldiç ile Salim, Mustafa ve Fatma Escek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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