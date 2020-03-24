Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç, 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sağdıç, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Fadik Sağdıç, 28 yıllık evliliği süresince eşinden her anlamda şiddet gördüğünü, bu eziyete katlanamadığını öne sürdü.

Maktulün kendisine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Sağdıç, "Evde öyle bir işkence yaşıyordum ki evimden sonra hapishane bana daha huzurlu geldi. Olay sırasında, hem 28 yıldır gördüğüm işkence hem maktulün son 15 gündür çıldırmış gibi hareketleri, iftiraları ve cinsel şiddet dolayısıyla gözüm döndü. Kendimi kaybettim, kendime geldiğimde olay bitmişti. Onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da dosya incelendiğinde maktulün şizofrenik rahatsızlıklarının görülebileceğini, müvekkilinin dayanılmaz bir işkenceye maruz bırakıldığını savundu.