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Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

KONYA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Sanığın, maktulün fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığı belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet cezası, haksız tahrik indirimiyle 15 yıla düşürüldü

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç, 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sağdıç, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Fadik Sağdıç, 28 yıllık evliliği süresince eşinden her anlamda şiddet gördüğünü, bu eziyete katlanamadığını öne sürdü.

Maktulün kendisine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Sağdıç, "Evde öyle bir işkence yaşıyordum ki evimden sonra hapishane bana daha huzurlu geldi. Olay sırasında, hem 28 yıldır gördüğüm işkence hem maktulün son 15 gündür çıldırmış gibi hareketleri, iftiraları ve cinsel şiddet dolayısıyla gözüm döndü. Kendimi kaybettim, kendime geldiğimde olay bitmişti. Onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da dosya incelendiğinde maktulün şizofrenik rahatsızlıklarının görülebileceğini, müvekkilinin dayanılmaz bir işkenceye maruz bırakıldığını savundu.

Maktulün, kendi damadını ve öz amcasını bile kıskandığını, sanığın markete gitmesine, cep telefonu kullanmasına izin vermeyen, uygunsuz cinsel ilişkiye zorlayan biri olduğunu öne süren Doğan, "Müvekkilimin eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mahkemeniz aksi kanaatteyse, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Fadik Sağdıç'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada sanığın, maktulün fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığının tanık ve mağdur beyanlarınca doğrulanması nedeniyle cezaya haksız tahrik indirimi uygulanması da talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Sağdıç'a "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül 2019'da, Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta oturan Fadik Sağdıç (46), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Veysel Sağdıç'ın (53) başına keserle vurmuştu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlemiş, gözaltına alınan Fadik Sağdıç, tutuklanmıştı.

Fadik Sağdıç hakkında, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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