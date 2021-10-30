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Konya'da, tartıştığı eşini öldürüp 3 akrabasını silahla yaralayan koca tutuklandı

30.10.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, tartıştığı eşini öldürüp 3 akrabasını silahla yaralayan koca tutuklandı

KONYA - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla öldürüp, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini de silahla yaralayan koca, cezaevine gönderildi.

Şüpheli koca Ahmet Rufai Ü, Jandarma ekiplerince sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde dün Ahmet Rufai Ü, (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. ile evde kavga etmeye başlamış, kavganın büyümesi üzerine sinirlenen koca, eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Nuriye Ü. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken Abdullah A. ve Nebahat A'nın da durumlarının ağır olduğu öğrenilmişti.

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli Ahmet Rufai Ü, merkez Selçuklu ilçesinde yakalanmıştı.

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