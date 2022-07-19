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Konya'da tartıştığı eşini öldürüp 3 akrabasını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

19.07.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tartıştığı eşini öldürüp 3 akrabasını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla öldürüp kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini de silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Rufai Ü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet Rufai Ü. savunmasında, tır şoförü olduğunu, eve geldiğinde eşinin babasının evine gittiğini öğrendiğini, bunun üzerine eşiyle konuşmak için yanına gittiğini iddia etti.

Eşi ve kayınpederinin kendisine küfür ettiğini öne süren sanık, "Kayınvalidem kayınpederimi durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine kayınpederim, kayınvalidemi itekleyerek düşürdü. Eşim annesini yerden kaldırmak için yanına gittiğinde kayınpederim küfür etmeyi sürdürünce üzerimdeki silahı çıkardım. O da bana 'sen o silahı sıkacak adam mısın' dedi. Ben de kayınpederime doğru ateş ettim." dedi.

Sanık, kayınpederine ateş ederken eşinin önünden geçtiğini iddia ederek, şöyle devam etti:

"O anki öfkeyle pencerelere doğru da ateş ettim. Daha sonra evin içine girdiğimde kayınpederim sağ tarafta kayınvalidem ise ön tarafta oturuyordu. Elimdeki silahı belime taktım. Kayınvalideme ambulansı aramasını söyledim. Çocuklarımı amcamın evine bırakıp, teslim olmaya gittim."

Müşteki avukatlarından Cengiz Erkoyuncu ise sanığın ifadelerinde çelişki bulunduğunu, olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ve şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de yaşanan olayda Ahmet Rufai Ü. (33), eşi Nuriye Ü. ile evde kavga etmiş, bunun üzerine Nuriye Ü. bir süre sonra babasının evine gitmişti.

Kayınpederinin evine giden Ahmet Rufai Ü, eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Yaralılardan Nuriye Ü. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan şüpheli Ahmet Rufai Ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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