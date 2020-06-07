YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

KONYA HABERLERİ  | 07.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince yakalanan Nargül Ünver'in katil zanlısı Ahmet Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye götürüldü.

Zanlının olay sırasında alkollü olduğunu, birlikte yaşadığı Ünver'i kendisine ait ev ve hayvanları elinden almak istediği için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle vurulan Ünver yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet Ü'nün 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Konya Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:47
Akşam
20:17
Yatsı
21:56

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Esma Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
İstanbul Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bayramda Aşırı Tüketim Kalp Krizini Tetikliyor

Bayramda Aşırı Tüketim Kalp Krizini Tetikliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.