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Konya'da tartıştığı kişiyi aracına ateş açarak öldüren sanığa 15 yıl hapis

30.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tartıştığı kişiyi aracına ateş açarak öldüren sanığa 15 yıl hapis

Konya'da tartıştığı kişiyi aracında silahlı saldırı sonucu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Küçükkeskin, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Küçükkeskin, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı reddetti, kimseyi öldürme kastı taşımadığını iddia etti, "Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Musa Doğan da müvekkilinin eylemini olası kasıtla ve haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak, "Eylemin bunlara göre nitelendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu da kabul etmiyoruz. Müvekkilim olay yerine gelen şahısların polis olduğunu bilmediği için kendini savunma amacıyla hareket etmiştir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Küçükkeskin'e maktul Kamil Başaralı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet sanığın suçu "haksız tahrik" altında işlediği kanaatiyle cezasını, "haksız tahrik ve iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.

Sanığın tutukluluk hali sürecek.

- Olay

Meram ilçesinde 11 Şubat'ta aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir seraya saklanan şüphelilerden 2'si, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Mustafa Küçükkeskin hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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