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Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

08.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişiyi bıçakla cadde ortasında bıçakla yaralayan kadın, tutuklandı.

İddiaya göre, Hatice Ç, (50), Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Süleyman T'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Süleyman T, elinde bıçak olan Hatice Ç'den kaçmaya başladı. Bu sırada Süleyman T, cadde ortasında kadının oğlu Kadir Ç. tarafından yakalanarak yere düşürüldü.

Elindeki kesici aletle koşarak gelen Hatice Ç, yol ortasında yatan Süleyman T'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman T, Dr. Vefa Tarın Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süleyman T, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, Hatice Ç. ile oğlu Kadir Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hatice Ç, tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bıçaklanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda koşarak ilerleyen bir kişi önüne çıkan kişi tarafından cadde ortasında yakalanarak, yere yatırılıyor. Bu sırada arkadan gelen kadın da elindeki kesici aletle yerde yatan kişiye vuruyor.

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polis Konya Ilgın kadın

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