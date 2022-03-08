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Konya'da tatlıcının silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

08.03.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tatlıcının silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin iş yerinde yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Şubat'ta kar maskeli kişiler tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan tatlı ustası Mustafa Kemal E'nin yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Mustafa Kemal E'yi yaralayan K.B, olay sırasında çevreyi gözetleyen B.Y. ve kaçtıkları aracı kullanan E.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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