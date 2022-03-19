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Konya'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

19.03.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düşük faizle borç verme vaadiyle senet karşılığında vatandaşların mal varlıklarına el konulduğu iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, bir çek ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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