Konya'da "temiz hava" için için pedal çevrildi

Konya'da çevre dostu yaşam ve temiz hava için bisiklet turu düzenlendi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında kent merkezi Meram Son Durak'ta düzenlenen programda, "Bisiklet şehri Konya" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, konuşmasında, 580 kilometre olan bisiklet yolu ağını 700 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Kentin birçok noktasında bisiklet yolu çalışmalarının sürdüğünü aktaran Uzbaş, Konya'nın bisiklet şehri olduğunu vurguladı.

Uzbaş, resim yarışmasında 7. sınıf öğrencilerinin birbirinden güzel çalışmalar ortaya koyduğunu, bunların da alanda sergilendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından çok sayıda bisikletli, "Temiz hava için bisiklet sürelim" mesajı için Dere Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

