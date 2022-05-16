Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 3 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüte finans sağladıkları belirlenen örgüt üyesi 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 12 Mayıs'ta, Konya ve Ereğli'de düzenledikleri operasyonda, çatışma bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı olan ve illegal yollardan ülkeye geldiği belirlenen 3 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.

