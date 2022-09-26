YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası

Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası

26.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde balık tezgahında çalışan işçisini bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Edip Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Edip Y, pazarlarda balıkçılık yaptığını, 10 yıldır tanıdığı maktul Fuat G'yi de söz konusu olaydan 3 ay önce tezgahında çalışması için işe aldığını söyledi.

Olaydan 20-25 gün önce tezgahın hesaplarında açık çıkmaya başladığını iddia eden Edip Y, "Son zamanlarda hesaptaki açıklar artmaya başladı. Maktulle samimi olduğumuz için ara sıra eğlenmeye giderdik. Olay günü de bir kafeye gitmek üzere benim kullandığım arabadaydık. Ben hesaplardaki açığı sorunca tartışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Edip Y, maktulün kendisine küfür ettiğini, ardından aralarında çıkan arbedede Fuat G'nin elindeki bıçağı alarak ona rastgele vurduğunu, öldürme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Savcılık mütalaasında dosya kapsamında toplanan tüm delillerde sanığın ifade ettiği gibi maktulle arasında "hesaplarda açık çıkması" nedeniyle bir sorun yaşanmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Mütalaada, "Sanığın olay günü otoparkta maktul Fuat G'yi bıçakla öldürdüğü, olay sonrası kolluk güçlerini yanıltmaya çalıştığı, kendisini de yaralanmış göstermek için bıçakla hafif şekilde kendini yaraladığı, bıçağı olaydan sonra caddenin karşısındaki mezarlığa götürüp sakladığı tespit edilmiştir. Sanığın polise, üçüncü bir kişinin hem maktule hem kendisine saldırdığına ilişkin yalan beyanda bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mütalaada sanığın, "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Edip Y'nin "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokağı'nda 19 Ocak'ta, iki kişinin bıçakla yaralanmış şekilde bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden ekipler Fuat G. (33) ile Edip Y'yi (28), Konya Şehir Hastanesine kaldırmış, Fuat G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın zanlısı olduğu belirlenen Edip Y, tedavisinin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandıKonya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyorVan'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepkiNeşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya

Konya Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:47
İkindi
16:10
Akşam
18:49
Yatsı
20:05
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.