Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin tıra çarptığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şeref Işık idaresindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 41. kilometresinde, U dönüşü yapmak isteyen Erol G. yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Işık ile araçtaki Ayten ile İrem Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Elif Işık, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz