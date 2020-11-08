Konya’da toplu ulaşımda HES Kodu dönemi başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarını kullananların Elkartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirmeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge uyarınca Konya’da toplu ulaşımda kullanılan Elkart Sisteminin Sağlık Bakanlığı’nın hizmete sunduğu HES Sistemine entegre edilmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların bir parçası olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvayları kullananların Elkartlarını HES kodları ile eşleştirmesi gerekiyor.

Kullanıcılar kendi adlarına kaydedilmiş (kişiselleştirilmiş) Elkartlar için hes.konya.bel.tr adresi üzerinden HES kodlarını sisteme kaydetmeleri gerekiyor. Bununla birlikte isme özel Elkartı olmayan ve bayilerden aldıkları isimsiz kartları kullananların ise bu kartları yine aynı adres üzerinden kendi bilgileri ile kaydetmeleri ve HES kodlarını girmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması ile Elkart entegrasyonu sağlandıktan sonra Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olanların kişiselleştirilmiş Elkartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Elkartları askıya alınanların bu süre zarfında toplu ulaşım aracına binmek istemesi durumunda ilgili kurumlara haber verilecek. Yürütülen çalışma ile Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan kişilerin izolasyon kurallarına uyması konusunda destek sağlanması hedefleniyor.

