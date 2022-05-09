Konya'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi

Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden sürücüye 4 bin 458 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antalya çevre yolunda, bir aracın tehlikeli şekilde seyretmesi, araçtaki yolcunun da camdan çıkıp tehlikeli hareketler yapmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçti.
Çevredeki kameraları inceleyen polis, aracın plakasından sürücünün A.E, araçtaki yolcunun da E.H. olduğunu tespit etti.
Polis, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 bin 458 lira ceza kesti.
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