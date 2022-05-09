YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi

Konya'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi

09.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 458 lira ceza kesildi

Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden sürücüye 4 bin 458 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antalya çevre yolunda, bir aracın tehlikeli şekilde seyretmesi, araçtaki yolcunun da camdan çıkıp tehlikeli hareketler yapmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçti.

Çevredeki kameraları inceleyen polis, aracın plakasından sürücünün A.E, araçtaki yolcunun da E.H. olduğunu tespit etti.

Polis, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 bin 458 lira ceza kesti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandıAdana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam ettiSahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti
Anahtar Kelimeler:
Ceza Konya

Konya Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:39
Öğle
12:52
İkindi
16:40
Akşam
19:54
Yatsı
21:23
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.