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Konya'da trafodan düşen işçi hayatını kaybetti

27.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafodan düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafodan düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydınlar Mahallesi'ndeki trafoda bakım onarım çalışması yapan Muhammet Yeşil (19) dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Yeşil'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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