Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir terzi deposuna yönelik silahlı saldırıda, iş yeri sahibini ziyarete gelen kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'taki silahlı saldırıda Sabri Torun'un (50) yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden kaçan Umut Enes G'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, iş yeri sahibiyle alacak meselesi yüzünden husumetli olduğunu, bu yüzden tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'ta dün, bir terzi deposuna yönelik silahlı saldırıda içeride bulunan Sabri Torun, bacağından yaralanmıştı.



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