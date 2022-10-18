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Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

18.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde biri işçi servisi üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'dan işçi getiren İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, ilçe merkezindeki Eski Emniyet Kavşağı'nda H.Z'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis midibüsü, R.U. yönetimindeki karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca vurdu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, M.T, Y.Ö, M.A, M.A, Y.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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