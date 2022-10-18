Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde biri işçi servisi üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'dan işçi getiren İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, ilçe merkezindeki Eski Emniyet Kavşağı'nda H.Z'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis midibüsü, R.U. yönetimindeki karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca vurdu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, M.T, Y.Ö, M.A, M.A, Y.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz