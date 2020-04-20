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Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi

KONYA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi

Konya'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da karantinaya alınan 362 kişiden süresi dolan bazı vatandaşların tahliye işlemi tamamlandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Karantinada 15 gün geçiren umrecilerden tahliye edilenlerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı bildirildi.

Öte yandan diğer umrecilerden bir kısımının sağlık durumlarının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği öğrenildi.

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Karantina Konya Umreciler yeni tip koronavirüs

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