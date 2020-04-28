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Konya'da uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 28.04.2020 21:33 | Son Güncelleme

Konya'da uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza

Konya'da uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücüyü takibe aldı.

Yaşanan kovalamaca sırasında sürücü ters yöne girdi. Kısa süre sonra yakalanan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan 1228, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 473, abartı egzozdan 1228 ve muayenesiz araç kullanmaktan 288 lira olmak üzere toplam 5 bin 217 lira ceza kesildi.

Sürücü A.A'ya ayrıca 20 yaş altında olmasına rağmen sokağa çıktığı için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında idari para cezası da uygulandı.

İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de aracı trafikten men etti.

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