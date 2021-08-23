Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlıdan 11'i tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirlikleri tarafından, 16-23 Temmuz'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 64,3 gram eroin, 3 kilo 267,4 gram esrar, 366 kök Hint keneviri ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde, gözaltına alınan 3 şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çeşitli yıllar aralığında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

