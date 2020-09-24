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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 24.09.2020 22:19 | Son Güncelleme

Operasyonda 43 bin 200 uyuşturucu hap, 6 bin 260 sentetik hap ve 58 kilogram esrar ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 43 bin 200 adet uyuşturucu hap, 6 bin 260 sentetik hap, 58 kilogram plaka esrar, 24 bin 220 lira suç unsuru para, iki adet hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


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