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Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

22.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Konya'da sentetik uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Akşehir ilçesinde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.G. ile H.K'nin üzerinde 17 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.G, hakimlikçe tutuklandı.

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