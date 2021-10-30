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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

30.10.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay, Selçuklu, Meram, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 95 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 5 bin 69 uyuşturucu hap, 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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