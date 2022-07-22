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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı

22.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent girişindeki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine durdurdukları iki araçta yaptığı aramalarda, 15 bin 150 captagon hap ele geçirdi.

Merkez Meram ilçesinde ise belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kök Hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu hap ile 140 gram skunk bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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