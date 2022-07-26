Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan Mustafa A, ( 24), Sinan N. (37), Tuğrul U. (30) ve H.K'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı.

Konya'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen Sinan N'nin kullandığı araç Sarıköy mevkisinde jandarma ve polis ekiplerince durdurulmuş, yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Ekipler, Sinan N. ile araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

