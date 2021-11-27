Konya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince dün bir minibüste 12 kilo 456 gram esrarla yakalanan 5 şüpheliden K.A, emniyette ifadesi alınıp serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen H.K. (26) ve E.D. (39) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.K. (21) ve I.K. (53) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
- Olay
Ekipler, bir minibüsle Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşmış, Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı'nda dün durdurulan aracın bagajındaki özel bölmelerde 12 kilo 456 gram esrar bulunmuş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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