Konya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince dün bir minibüste 12 kilo 456 gram esrarla yakalanan 5 şüpheliden K.A, emniyette ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.K. (26) ve E.D. (39) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.K. (21) ve I.K. (53) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

- Olay

Ekipler, bir minibüsle Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşmış, Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı'nda dün durdurulan aracın bagajındaki özel bölmelerde 12 kilo 456 gram esrar bulunmuş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

