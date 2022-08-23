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Konya'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

23.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsündeki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Konya'ya gelen yolcu otobüsündeki iki kişinin valizinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, D-300 kara yolunda durdurduğu otobüsteki yolculardan Dilek K. (21) ile Soner K'nin (28) valizlerinde arama yaptı.

Şüphelilerin valizlerinde 6 bin 41 uyuşturucu hap ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dilek K. ile Soner K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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