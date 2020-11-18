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Konya'da vatandaşlar sigara içme yasağına kısmen uyuyor

KONYA HABERLERİ  | 18.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Konya'da vatandaşlar sigara içme yasağına kısmen uyuyor

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına kısmen uyulduğu görüldü.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, kaymakamlıklarca tespit edilen sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve caddelerde ekipler denetim yaptı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kararları hatırlatan ekipler, vatandaşları sokak ve caddelerde sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Ekipler, tedbirlere uymayanlara para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Vatandaşların, sigara içme kısıtlamasına kısmen uyduğu görüldü.

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