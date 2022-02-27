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Konya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

27.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Ramazan Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ketenli Camisi'ne getirildi.

Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Ramazan Yıldız'ın naaşı, Ketenli mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Müftüsü Adem Bebek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt ve vatandaşlar katıldı.

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