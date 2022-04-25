Konya'da vinç ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Serdar K. yönetimindeki 42 AJM 446 plakalı işçileri taşıyan minibüs, İmamı Azam Caddesi ile Kutsal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Zekeriya S'nin kullandığı 01 DZT 73 plakalı vinç ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle serviste bulunan 16 işçi yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından cadde trafiğe açıldı.



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