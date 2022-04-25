Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine ikamete giden polis, çilingirle kapısı açılan evde Djuraboeva'nın cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Djuraboeva'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz