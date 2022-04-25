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Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

25.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine ikamete giden polis, çilingirle kapısı açılan evde Djuraboeva'nın cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Djuraboeva'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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