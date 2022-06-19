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Konya'da yakınını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

19.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yakınını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde 75 yaşındaki yakınını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hadimi Mahallesi'ndeki ikametinde bıçakla öldürülmüş bulunan Abdullah Kuyucak'ın (75) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda cinayet şüphelisinin Yalçın K. (20) olduğunu belirleyen polis, zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Polisi görünce cinayette kullandığı belirlenen ekmek bıçağıyla ekiplere direnen şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı, suç aletine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Kasten yaralama"dan suç kaydı bulunan Yalçın K'nin, psikolojik sorunları nedeniyle birçok kez ailesi ve yakınlarıyla kavga ettiği, ara sıra evden ayrıldığı öne sürüldü.

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