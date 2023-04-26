Konya'da yaşayan profesör evinde 10 papağan besliyor

Muşmal, çocukluğundan itibaren kuşlara ilgi duymaya başladı.

Evinde beslediği papağan sayısı 10'a ulaşan Muşmal, "Kurşun" adını verdiği kuşun yeteneğini daha da geliştirmek istiyor.

Muşmal, gazetecilere, kuşlarını uzun süre görmediğinde çok özlediğini söyledi.

Onların sesinin kendisini rahatlattığını aktaran Muşmal, şöyle konuştu:

"Kurşun, şarkının melodisini çıkartabiliyor. Duyanlar şaşırıyor. Benim için çok değerliler. Uzun süreli bir yere gideceksem, onları da yanımda götürüyorum. Her bir türü ayrı kafeslerde tutuyorum. Aynı zamanda onları taşımak için bir de kafes aldım. Çünkü bunları bir yerden başka yere götürmek de istiyorum. Onlar benim bir parçam haline geldi. Dolayısıyla onları gittiğim yerlere taşıyor, götürüyorum. Sabah uyandığımda hemen kafeslerin üzerindeki örtüyü açıyor, uçmalarını sağlıyorum. Omzuma konuyorlar. Ders çalışırken bilgisayarın üzerine konuyorlar."

