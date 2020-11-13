Konya’da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak’ta

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ile yaptıkları protokol kapsamında hayata geçirilecek Yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesinin 12 Ocak’ta yapılacağını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 1. etap ihalesinin 12 Ocak’ta yapılacağını belirtti. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapan Başkan Altay, “Şehrimizin kanayan yarası haline gelmiş önemli sorunların çözümü için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün sizlerle önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Karatay Sanayi ve Eski Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili ilk etap ihalemiz 12 Ocak tarihinde yapılmış olacak. Konya’nın bugünü için değil, geleceği için de çözümler üretiyoruz. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi; yıllardır konuşulan, fiziki yapısıyla Konyamıza hizmet etmekten uzak bir yapı haline dönüşmüştü. Bizimle anlaşan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Konya’nın böyle önemli bir projesini hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Konya için tarihi bir müjdeyi böyle mübarek bir günde açıklamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Esnafımız ve Konyamız için hayırlı olsun” dedi.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi arasında protokol yapılmıştı.



