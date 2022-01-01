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  4. Konya'da yılın ilk bebeği 8 yıldır çocuk bekleyen anneye çifte mutluluk yaşattı

Konya'da yılın ilk bebeği 8 yıldır çocuk bekleyen anneye çifte mutluluk yaşattı

01.01.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 4 kez düşük yapan Rabia Gülcan'ın bebeği için Vali ve Selçuklu Belediye Başkanı altın hediye etti

Konya'da yılın ilk bebeği saat 00.03'te dünyaya geldi.

Doktor Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Halil ve Rabia Gülcan çiftinin "Hatice Elif" adını verdikleri evlatları, Konya'da yılın ilk bebeği oldu.

8 yıldır çocuk özlemi çeken Rabia Gülcan, normal doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi. 3 kilo 100 gram ağırlığındaki bebek için Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı altın hediye etti.

Anne Gülcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel duygular içerisinde olduğunu söyledi.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Gülcan, "8 senenin sonunda geldi. İlk çocuğum. Daha önce 4 kez düşük yapmıştım. Çok mutluyum, oldukça sağlıklı bir bebek. Bu bebek 2022'nin hediyesi oldu." dedi.

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