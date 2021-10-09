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Konya'da yol uygulamasında durdurulan otobüste sahte kimlikle uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

09.10.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yol uygulamasında durdurulan otobüste sahte kimlikle uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otobüste sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, uyuşturucu hapla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama sırasında bir otobüsü durdurdu.

Polis, otobüsteki yolcuların kimlik ve GBT sorgusunu yaptığı sırada, Ramazan T. adına düzenlenmiş sahte kimliği gösteren yolculardan birini, kimlikteki fotoğrafa benzememesi üzerine araçtan indirdi.

Araçtaki eşyaları aranan şüphelinin, Ali O. adına düzenlenmiş kendisine ait resmi kimliği ile 1015 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin daha önce de uyuşturucuyla yakalandığı, tutuklandıktan sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali O, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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