YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında

21.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T. ile tutuksuz yargılanan Zekeriya O. ve taraf avukatları katıldı.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve basın mensupları da salonda hazır bulundu.

Sanıklara, olay günü ve öncesine ilişkin bildiklerini anlatması için söz verilecek.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Ertuğrul Ç, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldıKonya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandıMuğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildiYargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya dava büyükşen ismil

Konya Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:30
Öğle
12:48
İkindi
16:15
Akşam
18:57
Yatsı
20:13
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.