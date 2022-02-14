Konya'daki çiçekçilerde "Sevgililer Günü" yoğunluğu yaşanıyor

Konya'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgisini çiçekle ifade etmek isteyenlerin uğrak yeri olan çiçekçiler, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Geçen yıl Kovid-19 salgını gölgesinde kutlanan 14 Şubat'ta tedbirler kapsamında telefon ve internet üzerinden sipariş alan işletmeciler, bu yıl müşterileriyle buluşmanın sevincini yaşıyor.

Sıklıkla tercih edilen gül ve orkideleri özenle paketleyen çiçekçiler, çeşit çeşit canlı çiçeklerden oluşan buketleri adreslere ulaştırıyor.

Sevgililer Günü'nün sembol çiçeklerinden gülün tanesi 35 liradan satılırken diğer çeşitleri de tercih eden müşteriler, hazırlattıkları buketlere bir tane de olsa gül koydurmayı ihmal etmiyor.

Bu sene müşterilerini dükkanlarında ağırlamanın yoğunluğunu yaşayan çiçekçiler, 14 Şubat mesailerini gece saatlerine kadar sürdürecek.

