YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki Düden Gölü kurudu

Konya'daki Düden Gölü kurudu

KONYA HABERLERİ  | 29.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Konya'daki Düden Gölü kurudu

Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve Tuz Gölü'nün kuzey batısında yer alan, "kuş cenneti" olarak da bilinen Düden Gölü ve yakınındaki Küçük Göl kurudu.

Suyu hafif tuzlu olan ve 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, batısındaki Değirmenözü Deresi yoluyla ilçenin kanalizasyon arıtma tesisinden gelen su ve çevresindeki küçük pınarlardan besleniyor. 1992 yılında sit alanı ilan edilen bölgede, tatlı sudan oluşan Küçük Göl de bulunuyor.

Su kuşları için üreme ve göç dönemlerinde uğrak yeri olan Düden Gölü, canlılığını koruduğu aylarda yaz ördeği, flamingo, Macar ördeği, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 kuş türünü barındırıyor.

Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi üzerine Düden Gölü ve Küçük Göl tamamen kurudu. Göç mevsiminin başlamasıyla binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, su kuşları da terk etti.

- "Flamingolar ve çeşitli kuşlar vardı"

Bölgede göl kenarında ağaç yetiştiren 80 yaşındaki emekli öğretmen İhsan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki göl arasında 26 haneli yaylamız vardı. Ben burada doğmuşum. Göl bir insan boyu derinliğindeydi. Flamingolar ve çeşitli kuşlar vardı. Bu göl daha önce de iki kere kurumuştu. Şimdi de gördüğünüz gibi üçüncü kez kurudu." diye konuştu.

Gölün kurumasıyla kuşların da artık bölgeye uğramadığını anlatan Yücel, "Göle devletimizin sahip çıkmasını istiyorum. Barajlardan su takviyesi yapılsın, balık olsun, insanımıza yararlı hale gelsin. Buraya değer verilsin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Taş konak evleri projesinde ilk adım
Taş konak evleri projesinde ilk adım
Ordu’da hafif ticari araç ağaca çarptı: 4 yaralı
Ordu’da hafif ticari araç ağaca çarptı: 4 yaralı
Çorum Belediyesi’nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek
Çorum Belediyesi’nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek

Konya Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:11
Öğle
12:56
İkindi
16:36
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Bakır Eczanesi
Karatay
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
İlknur Eczanesi
Selcuklu
Meyra Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
AK Parti Konya’da kongre süreci yeniden başladı
AK Parti Konya’da kongre süreci yeniden başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.