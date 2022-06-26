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  4. Konya'daki kazada yaralanan Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili taburcu edildi

Konya'daki kazada yaralanan Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili taburcu edildi

26.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki kazada yaralanan Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili taburcu edildi

Konya'da dün geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralanan Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Celepci ile Yazıcı, gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrıldı.

Kaymakam Celepci yönetimindeki otomobil, dün Ortakaraören Mahallesi yakınlarında traktöre çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkmış, şarampole sürüklenen otomobildeki Celepci ile Yazıcı hafif yaralanmıştı.

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trafik kazası

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