Konya'daki merkezde 9 ayda 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi

TANER AYDIN - Konya'da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde 9 ayda yaklaşık 500 yabani hayvanın tedavisi yapıldı.

Vatandaşların hasta veya yaralı olarak bulup merkeze getirdiği hayvanlar, veteriner hekimler tarafından tedavi ediliyor.

Merkezin kurulduğu 2001'den bu yana 3 binin üzerinde ayı, vaşak, kurt yavrusu, tilki, pelikan, kartal, şahin, flamingo, baykuş ve puhu gibi hayvan tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldı. Bu yılın 9 aylık döneminde de 500 hayvanın tedavisi yapıldı.

Hayvanat Bahçesinde görev yapan veteriner hekim Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, merkeze getirilen hayvanların çoğunluğunu kanatlı yırtıcıların oluşturduğunu söyledi.

Kendilerine getirilen her hayvanın tedavisinin titizlikle yapıldığını anlatan Pirinç, şöyle konuştu:

"Bu sene vatandaşlar 200-250'ye yakın hayvan getirdi. Milli Parklar üzerinden de 100-150 tane tutanakla teslim alınmış hayvan var. Bir de CİMER üzerinden veya belediye ihbar hatları üzerinden ulaşılıp getirilen 100'e yakın hayvan var. Sağlığına kavuşturduğumuz hayvanlar bulunduğu doğal ortamlarına bırakıldı. Atmacasından kızıl şahinine, yılan kartallarından akbabalara, puhulara kadar birçok hayvan ya güçten düşmüş olarak veya yaralandığı için dolaylı ya da doğrudan bizim merkezimize getiriliyor. Bu hayvanlar tedavi edildikten sonra eğer uçma kabiliyetleri yerindeyse tekrar doğaya bırakılıyor. Eğer bu kabiliyetlerini yitirmişlerse hayvanat bahçesi bünyesinde bulunan rehabilite ve konaklama bölgelerinde hayatlarının sonuna kadar yaşıyor."

Pirinç, yıl sonuna kadar merkezde tedavi edilen hayvan sayısının 600'ü bulmasının beklendiğini kaydetti.

