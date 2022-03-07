Konya'daki tarım makineleri fuarından ihracata önemli katkı bekleniyor

HAVVA DEREAĞZI - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 8-12 Mart'ta Konya'da gerçekleştirilecek 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın önceki yıllara göre daha görkemli olacağını söyledi.

Ersözlü, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 3 yıllık aradan sonra kaldıkları yerden devam ettiklerini, geri dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Fuarın, önceki dönemlere göre yeni içeriklere sahip olduğunu dile getiren Ersözlü, "Pandemi döneminde verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdik. 8-12 Mart'ta gerçekleştirilecek Konya Tarım Fuarı, 460'ın üzerinde firmanın katılımıyla 105 ülke ve 75 ilden gelecek ziyaretçilerle Türk tarım sektörünün gururu olacak." diye konuştu.

Ersözlü, fuarın gerek katılımcı sayısı gerekse kapladığı 96 bin metrekarelik alanla Türk tarım sektörünün bu konuda düzenlediği en büyük fuarı olduğunu vurguladı.

Fuarın, Türkiye'de yapılan 40'ın üzerindeki tarım fuarının en tepesinde olduğunu belirten Ersözlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük üreticilerine ve ihracatçı markalarına ev sahipliği yapan bu fuarla, Türk tarım sektörüne Konya'dan çok önemli mesajlar verilecek. Fuar için 3 bin 600 iş insanı kaydını yaptırdı. İlerleyen günlerde 105 olan ülke sayısının da 125 olarak artmasını öngörüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Körfez ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden ziyaretçilerimiz var. Mevcut durumdan dolayı sadece Ukrayna'dan iptallerimiz oldu. Kentteki otellerin tamamı doldu. Bu bakımdan da fuara duyulan ilgiyi ve fuarın büyüklüğünü görebiliyoruz."

- Tarım sektöründe Konya'ya önemli görev

Ersözlü, şehrin büyük bir ticarete ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "Şu anda tarım makinelerinin ihracatı yıllık 1,5 milyar dolar seviyesinde, bu ihracatın yüzde 20'lik kısmının Konya Tarım Fuarı'ndan gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracatçı sayısının ve ihracat miktarının artmasında da bu fuar önemli bir görev üstleniyor." dedi.

Ziyaretçilerin, tarım ve tarımsal mekanizasyon konusunda her türlü makineyi, ekipmanı görebileceklerini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Traktör, biçerdöver ve tarım makineleri konusunda Türkiye'nin en önemli üretici markaları yeni tanıtımlarını sergileyecek. İlk kez görücüye çıkacak tarım makineleri, akıllı tarım uygulamalarının örnekleri, bitki besleme, sulama, ilaçlamayla ilgili birçok teknolojik ürün ziyaretçilerimizi bekliyor."

