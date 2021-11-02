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Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

02.11.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Onur Yardımcı idaresindeki 42 ZD 364 plakalı otomobil Seydişehir Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde öldü.

Cenaze, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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